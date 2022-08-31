小編今（31）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電30日舉行年度技術論壇，總裁魏哲家指出，台積電的3奈米製程即將量產，持續採用FinFET製程，並且已經接獲許多客戶訂單。他還加碼暗諷競爭對手，台積電的3奈米製程「新技術不只有好看的，還具備好名聲，更還要實用」，暗諷競爭對手技術不如台積電。

【1】台積電3奈米 強壓三星

台積電30日舉行年度技術論壇，總裁魏哲家指出，3奈米今年下半年會開始放量生產，並指出台積電3奈米不是只有「好看的，要實用」，以幽默方式暗諷競爭對手技術不如台積電。

【2】美強銷？華航乖乖掏1400億 買16架波音787

華航千億購機，衝刺後疫情復甦商機，引起國際航空製造業搶單大戰。華航董事會臨時會30日通過訂購16架787-9客機，確定由美商波音搶單成功，以牌價計算，交易總金額不超過46.08億美元（約合台幣1,400億元），預計2025年起交付，亦即在亞太趕上全球客運全面復甦的時機，以新機提升競爭力搶市。

【3】台幣貶值竟成壽險業獲利大救星

新台幣貶值是今年壽險業經營最大的好消息。據金管會30日公布最新統計，7月底新台幣對美元續貶至29.938元，前七月變動幅度逾8.1％，壽險業海外投資若完全不避險，兌換利益將達9,529億元，創史上同期新高，由於8月新台幣貶至30元，壽險未避險兌換利益估計將破兆元。

【4】蘋果iPhone14系列新機 不會貴太多

市調單位指出，受到中國封控、品牌調節庫存影響，第二季全球智慧型手機產量僅有2.92億支，罕見季減6％、年減5％。面對第三季，預估Android陣營主力品牌三星、OPPO、小米、vivo產量都會年減10％左右，顯示下半年旺季堪憂。另外，市調也預估，在高通膨以及匯差的壓力下，預期蘋果新機i14系列售價漲幅將會限制在100美元以內。

【5】專家示警：美經濟恐衰退到2024

美國經濟學家、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）指出，美國經濟最糟的狀況還未到，今年上半經濟呈現負成長，可能正預告一場持續到2024年的更嚴重衰退即將來臨。他提到，唯有出現「奇蹟」，美國經濟才能避免衰退。