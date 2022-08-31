民進黨前立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，除了讓綠營支持者錯愕外，也加大桃園選戰的變數，今（31）日他接受廣播節目專訪時，透露曾在8月21日與現任桃園市長鄭文燦會面詳談，除了爆料鄭文燦對於「堅下鵬直接上」很後悔外，更自曝曾做7次民調，其中有4次結果都是自己贏過民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。

鄭寶清今日在《嗆新聞》接受主持人黃揚明專訪時表示，民進黨正式提名桃園市長的人選前，他曾在6月15日至民進黨黨部，但黨部高官卻告訴他，鄭文燦、鄭運鵬及前新竹市長林智堅已完成協調，確定會由林出馬，他當時雖提出做一份民調，「只要輸0.01％我也願賭服輸」，但幾天後黨就直接提名，根本沒有進行民調。

另外，鄭寶清還爆料，曾在8月21日與鄭文燦見面，針對參選一事詳談，當時鄭文燦也對直接提名鄭運鵬一事表達後悔，認為應該要做民調才對，而他同樣僅要求一個公平、公正、公開的民調，事後總統蔡英文、秘書長等人雖然同意，卻又不肯公開進行，所以包括蔡英文、民進黨前主席許信良等人要求見面，他通通都沒答應，「我們最基本的要求，一個公平的民調他不肯，所以他現在出來講說我輸10％，但我從頭到尾沒看過！」

「我自己做民調，其實我大部分都贏（鄭運鵬）！」鄭寶清透露，自己曾做過7次民調，其中4次是他贏過鄭運鵬，但他也誠實指出兩人都在誤差範圍內，不論是誰領先都只贏過對方一點點。

而針對參選是在「要位置」的傳言，鄭寶清則指出若自己不選，去要位置的力量反而更大，他強調「當一個政權從專制變成民主，又回到威權體制跟密室協商，民主革命就是我們的義務！」