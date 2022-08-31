年底台北市長選戰引發關注，棄保議題甚囂塵上，媒體人朱凱翔預測，今年將會重演2018年的狀況，在不讓國民黨參選人蔣萬安當選的前提下，民進黨參選人陳時中最後恐被徹底放棄。

朱凱翔昨（30）日在其經營的臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，連續3個月的民調都顯示，無黨籍台北市長參選人黃珊珊的成長來自於陳時中的衰退，而藍營支持者早就超過8成歸隊挺蔣萬安了，因此今年台北市長選戰不會演變為1994年「藍黃相爭、綠得利」的局面，而會重演2018年的情形。

朱凱翔認為，陳時中就是「更惹人厭的姚文智」，如果被棄得徹底，那就會是黃珊珊當選；若沒棄乾淨，就是蔣萬安勝。他呼籲，藍營的朋友不要再執著於過去經驗的框架，因為黃珊珊搶不到藍票、搶得到綠票，真正的危機在於，陳時中固然是英系新歡，但黃卻也是英系若即若離的舊愛。

對此，朱凱翔更直言，台北市選戰到最後關頭，在不讓蔣萬安當選的前提下，陳時中會被徹底放棄，綠營「棄陳保黃」的可能性是存在的。