國家卓越建設獎日前揭曉，台南市政府共有36件工程獲獎，受獎數全台第一，其中水交社宿舍群更拿下全球卓越建設獎銀獎，6月初遠赴法國巴黎受獎，一舉站上國際舞台。台南市長黃偉哲稱讚在缺工、缺料加上物價攀升條件下，成績難能可貴。

國家卓越建設獎被標榜為台灣年度建設工程的最高榮譽，台南市今年一口氣囊括36件工程獎項，不僅得獎數冠全台，其中文化資產管理處的水交社宿舍群更進一步拿下全球卓越建設銀獎，站上國際舞台受獎，成為台南市各項工程評選的最大贏家。

台南市獲獎36件中，台南市工務局包辦最佳施工品質類、最佳規劃設計類及最佳環境文化類共12件，成最多獲獎局處，其中台南市南區公61（健康市場）公園闢建工程、南寧高中5棟危險校舍重建工程、鹽水區公20公園新闢工程、新營區公3公園新闢工程等4件工程，皆獲金質獎，其他8件得到優質獎。

台南市水利局也有8項工程獲獎、台南市教育局抱回6項獎，地政局拿到4項獎，交通局以台鐵柳營站站前轉乘環境優化改善工程及西門健康立體停車場工程等2件工程，分別拿到最佳規劃設計類金質獎及優質獎。

台南市文化局則以台南市立圖書館新總館，繼2021國家卓越建設獎榮獲最佳環境文化類「特別獎」，今年再拿下最佳施工品質類「卓越獎」。

台南市都發局的仁德二空新村A區及永康區精忠二村臺南公宅分別榮獲「最佳社會住宅類」之「金質獎」與「優質獎」。

黃偉哲表示，近2年因疫情影響，台南市政府公共工程在缺工、缺料，又物價不斷攀升的壓力下，從眾多參賽工程案件中脫穎而出，實屬不易，肯定同仁成績，更盼市政團隊在各項建設案持續精進努力。