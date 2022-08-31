章小蕙過去因跟「阿B」鍾鎮濤一段轟轟烈烈的婚姻走紅，離婚後章小蕙仍維持豪奢作風，而被貼上「拜金」標籤。近年章小蕙在大陸經營電商，最近她在小紅書分享創業的心路歷程，自曝曾遇到老闆表示願意讓她預支一年稿費，但要求她別創業，把錢存起來比較實在，章小蕙則回：「不，我知道我在做什麼」。

章小蕙與鍾鎮濤1988年閃電結婚，原本才子佳人的組合令人稱羨，兩人當年還辦了一場極盡豪華的婚禮，後來兩人感情破裂，離婚後3年阿B申請破產，而家境優渥的章小蕙後來霸氣拋下金句：「飯可以不吃，衣服不可以不買」，寧可向法院打官司，也不願申請破產，2003年官司迎來勝訴。

章小蕙過去和鍾鎮濤離婚後，被貼上拜金標籤。（圖／中時資料照片）

章小蕙近年以「時尚專欄作家」頭銜進軍大陸市場，靠分享時尚、彩妝心得獲得不少人氣，她常在小紅書分享影片，也分享自己的保養和穿衣哲學，引來網友追捧。最近她在小紅書曬出新影片，表示自己一天只有24小時，「我只在意美的東西」，更強調：「要是我分神，或是我花了一些時間去在意別人的看法，完全不是我的操作模式」，或多或少也解釋從未正面回應外界將她「妖魔化」報導的主因。

章小蕙最近經營小紅書分享生活。（圖／翻攝自瑞瑞媽的實穿主義微博）

章小蕙更勉勵大家，要做好準備，時間到了抓住機會就可以出頭天，她更分享自己剛開時裝店時曾被人勸退，跟老闆預支一年的稿費，「我說我要開一個時裝店，他（老闆）說免了吧，我給你這筆錢可以，你存起來吧，我說『不，我知道我在做什麼』」，而據《香港01》報導，章小蕙進大陸開店後，一舉一動都成為商機，她在影片分享爸爸住院時，自己靠著按摩棒把身體不適治好，連護理師都覺得很神奇，「你說這個是貴嗎？我花得起29塊9美金（約911元台幣），我不覺得它貴」，引來大批網友留言求問按摩棒的品牌，儼然最強帶貨女王。

章小蕙自曝拒收老闆一年金援。（圖／翻攝自瑞瑞媽的實穿主義微博）

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