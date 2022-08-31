1名女網友日前和閨蜜夫妻共3人出遊時，對方要求住宿費與油錢都以總金額除以2計算，因為他們只睡一張床，若總金額除以3去計算對他們太吃虧，讓原PO不禁傻眼直呼：「這閨蜜還要嗎」，貼文一出引起熱議。

和閨蜜出遊對方因為錢和她斤斤計較，讓原PO不禁傻眼直呼：「這閨蜜還要嗎」？（圖／匿名2公社）

1名女網友於臉書社團《匿名2公社》發文，日前和閨蜜夫妻一同旅遊，3人選擇入住一晚7500元的4人房，結算費用時閨蜜只願支付一半的住宿費共3750元，原因為夫妻倆只睡一張床，故住宿費也只願付一半，當原PO提出質疑時，閨蜜老公卻說，若3人均分住宿費，1人則須支付2500元，這樣很吃虧等語，讓她深感無奈。

車資算法也讓她不滿，閨蜜出發前曾表示老公可以幫忙開回程，提議油錢也由兩人分攤，最後閨蜜老公改口說太累不想開車，讓原PO超傻眼直呼：「這閨蜜還要嗎？」

文章曝光後，網友們紛紛留言：「不是啊 妳確定是跟閨蜜出玩嗎？這應該不是閨蜜吧 這是損友吧」、「遠離這樣太算計的」、「我在宜蘭，下次我借名當妳男朋友」、「感覺他們很窮，窮到占閨蜜便宜。老公感覺很沒肩膀那種」、「放生」、「單身的人好可憐，出去都不是算人頭都是算家庭，真不公平」、「你跟他們都很愛斤斤計較，不分軒輊。以後你就自己出去玩吧」「早點認清，不聯絡也罷」、「分母的概念」、「伴遊司機還要倒貼」。