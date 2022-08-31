在演藝圈的眾多女星中，最不缺的就是身材好的美女，因此內涵氣質顯然就更重要了。大陸女星劉亦菲從小天生麗質，8歲時奪下童裝模特的第一名，後來更是接下《神鵰俠侶》小龍女一角，因此得到「神仙姐姐」的美稱，無人能出其右。不過近來卻有位公認的接班人現身，而這人就是22歲女演員李蘭迪。

劉亦菲精緻又帶著古典美的扮相，從影多年又多出演古裝作品，那股不食人間煙火的仙女感，根本無法想像她還能有接班人，不過套在新生代演員李蘭迪可不一定了，2017年出演《無心法師Ⅱ》清新少女感，讓她被不少人所熟知，目前在讀表演學校的她，外貌從任何角度都是絕美，未來可塑性指日可待。

李蘭迪越長大越美，而且還極像劉亦菲。(圖/李蘭迪 微博)

小童星出身的李蘭迪，在她10歲時就拍攝首部電影《愛你輸給了誰》，就此踏入演藝圈；後來，她的實際年紀漸長，一整個人出落高雅又飄飄欲仙，一顰一笑之間總有劉亦菲的仙女風采，非常吸引觀眾的目光，因此常有人拿她和劉亦菲比較，她也正式有了「劉亦菲接班人」的封號。

李蘭迪常接拍時尚畫報，拍出來的畫面讓人一看可以看很久。(圖/李蘭迪 微博)

不只是像劉亦菲，其實她的表演和為人也是可圈可點，還年輕的她演技活靈活現，而且只要與她有過合作的演員，都稱讚她敬業、待人和善親切；另外她也常接拍時尚畫報，一禎禎極具空靈感的美人畫報，讓她拍攝工作不斷，呈現出來的畫面，似乎唯有她才有辦法駕馭，讓人看得不禁流連忘返。