美國B-2轟炸機武裝AGM-158B增程型聯合空對地距外（JASSM-ER）飛彈

美中緊張持續升高，1名軍事分析家說，萬一雙方直接爆發衝突，武裝增程隱形飛彈的B-2轟炸機或許能讓美國享有優勢。

據《南華早報》（South China Morning Post）30日報導，美國國防承包商諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）上周說，去年12月B-2成功試射了隱形飛彈。而包括B-52和F-16等其他美國戰機先前曾搭載AGM-158B增程型聯合空對地距外（JASSM-ER）飛彈，但從未安裝在 B-2 上。

諾斯洛普格魯門說，這款空對地巡弋飛彈將擴大B-2隱形轟炸機的射程，用難以偵測的武器攻擊更遠的目標。事實上，B-2正在進行一連串升級，除了將加密標準現代化、安裝新型雷達輔助標定系統外，安裝增程飛彈也是升級的一部分。

諾格副總裁兼B-2項目經理雷諾茲（Shaugnessy Reynolds）說，B-2無與倫比的戰力使它成為目前美國軍火庫中唯一的長程穿透型隱形轟炸機。

而中國軍事專家傅前哨說，AGM-158B飛彈射程將近1000公里，可威脅中方軍艦。他指出，B-2從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛，解放軍需要推進到西太平洋，才能加以驅離。

不過，傅前哨也指出，AGM-158B飛彈為亞音速，因此比高超音速飛彈容易被中方攔截。

近年來，美國空軍將能投核武的B-2轟炸機從密蘇里基地派赴亞太。2020年時，3架美國轟炸機飛抵印度洋的狄耶戈加西亞（Diego Garcia）島，以支援美國在印太地區的安全承諾。去年時任美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）司令的雷伊（Timothy Ray）告訴聯邦參議院，AGM-158B飛彈對確保核轟炸機能打仗舉足輕重。

標準型AGM-158飛彈射程只有370公里，大約是增程型的1/3，而AGM-158B可以讓轟炸機在遠離敵方領土的地方發射飛彈。