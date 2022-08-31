「S2O Taiwan潑水音樂祭」開演前雖因多組國外演出者無法出席，加上主辦單位不接受退票，引發爭議，仍舊吸引無數樂迷參加，「內衣女神」拐拐（許采晴）日前也參與此盛會，穿著清涼的她不僅露出飽滿雙峰，雪白肌膚更是一覽無遺，讓人眼睛大吃冰淇淋。

拐拐（許采晴）曬出連二天參加「S2O Taiwan潑水音樂祭」的照片，並寫道：「S20 好久沒出門解放，太好玩了」，不難看出心情相當雀躍，更曬出辣照造福粉絲，只見她身穿白色繞頸深V運動內衣，一對包不住的傲人北半球，幾乎要從內衣彈出，火辣程度爆表，另一張則是穿著黑色綁帶比基尼，雖然僅微露北半球，但全身雪白肌膚一覽無遺，讓人看得鼻血直流。

對此，網友紛紛留言：「真棒，全場矚目焦點」、「美的不像話，戰袍太讚了」、「太辣太美太好看太正」、「這太養眼了，根本真人芭比」、「蹺班下來玩趴還穿成這樣，上帝知道嗎」、「超正~ 個人魅力超大」、「最辣的拐最好看的」、「娜美fu娜美fu」、「全場最辣代表就是妳」、「我都想和妳一起解放」。

女神拐拐（許采晴）曾獲網友票選為「2014年網友心中的10大網拍女神」第一名，因此踏入演藝圈，事業當紅的她，更登上全球知名的TED獻出生平首次演講，日前到「反骨男孩」成員琳妲的YouTuber《溫泉蛋》頻道作客，談到面對酸民時如何抒發心情，她強調「不需要為了幾句話，摧毀自己的信心」，高EQ的作法讓人讚嘆。