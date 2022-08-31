擁有甜美笑容、曾入選國軍形象月曆的空軍上尉方棱溶，29日晚間不幸病逝，享年31歲。方主持過國軍《莒光園地》，與先生同為空軍軍官，2016年雙雙入選國軍月曆人物，因兩人外型登對，當時還被譽為台版《太陽的後裔》。
據指出，方棱溶患有紅斑性狼瘡，兩年前辦理留職停薪，期間隨先生赴美。今年6月下旬病況不穩，返國至三總接受治療，7月中住進加護病房，8月27日出院返家，不料29日當晚因身體不適送醫急救，經醫生搶救無效，宣告死亡。
擁有甜美笑容、曾入選國軍形象月曆的空軍上尉方棱溶，29日晚間不幸病逝，享年31歲。方主持過國軍《莒光園地》，與先生同為空軍軍官，2016年雙雙入選國軍月曆人物，因兩人外型登對，當時還被譽為台版《太陽的後裔》。
據指出，方棱溶患有紅斑性狼瘡，兩年前辦理留職停薪，期間隨先生赴美。今年6月下旬病況不穩，返國至三總接受治療，7月中住進加護病房，8月27日出院返家，不料29日當晚因身體不適送醫急救，經醫生搶救無效，宣告死亡。
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