男星Junior（韓宜邦）日前和好友楊祐寧聚會，因為適逢小鬼（黃鴻升）農曆忌日，Junior特別穿著對方生前經營的潮牌服裝赴約：「我就想帶著你，因為你們兩個是我最重要的。」未料，Junior發文卻遭網留言酸「還在蹭」，對此，Junior也展現高EQ回應了。

Junior日前特別穿上小鬼生前經營的潮牌服裝出門，曬出與楊祐寧聚會照並寫下：「晚上要碰面，我就想帶著你，因為你們兩個是我最重要的。」Junior也曝光過往與小鬼、楊祐寧的合照，未料，Junior卻遭網留言酸「還在蹭，實在夠了，自己家人都沒這麼...」，Junior則正面回應，他知道總有人會說這種話，「可是沒關係，這兩年我已經很麻痹」。

Junior感性說：「想念一個人，是可以說出來的，無論別人怎麼說你，都沒關係。如果您認為說出對逝者的想念是種蹭，我希望您永遠不會有蹭人的機會。而我會一直說，一直想念，無論幾年都一樣。」最後再貼上笑臉表情符號，高EQ回應酸言。

小鬼生前和Junior、綠茶組團體「丸子」，雖然成軍僅2年，2005年宣告解散，但Junior和小鬼仍擁好交情，之後一直都保持聯繫，楊祐寧也和Junior、小鬼要好，而Junior思念文也吸引網留言：「真兄弟，一輩子！」、「是農歷七月廿九離開的，不愧是真兄弟才會一直記得，想念...」、「想念鬼哥 羨慕你們的好友情」。