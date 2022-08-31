湖人球星詹姆斯（LeBron James）20年前當上《運動畫刊》「天選者（Chosen One）」封面人物，預告他將在聯盟颳起一陣旋風。2022年詹皇再次成為封面，但身邊多了兩個人：他的長子布朗尼與次子布萊斯（Bronny and Bryce），封面標題也改為「天選之子（Chosen Sons）」，也就是輪到他的下一代要進軍職業籃壇了。

LeBron James wants to play with his sons, Bronny and Bryce, in the NBA. Got a problem with that?@KingJames opens up to @Chris_Ballard33 about his grand plan in this month’s SI cover story https://t.co/9fi98rnb2d pic.twitter.com/qRBU1KaL30 — Sports Illustrated (@SInow) August 30, 2022

詹姆斯推文表達自己的興奮：「哇！全是來自Akron市的孩子們，天選者x天選之子！」鏡頭中的3人就站在Akron市的聖文森瑪麗高中體育館裡，也就是詹姆斯的母校。20年前的天選者確實「兌現了預言」，詹姆斯生涯4座總冠軍，輝煌戰功讓他有資格被列入史上最佳球員的爭論之中，包括又成為40多次的《運動畫刊》封面人物。

雖然布朗尼在籃球場展現出過人的體能天賦，但這次的「天選之子」能夠實現預言嗎？除了爭奪總冠軍，把兒子帶進NBA可能是詹姆斯目前最大的心願，他說過很多次想要和布朗尼「父子兵上陣」，甚至不排除打到次子布萊斯也進NBA。

以布萊斯的年紀最快要等到2027年才能加入NBA選秀，詹姆斯屆時也快43歲了，但也不是完全沒有希望。詹姆斯告訴《運動畫刊》說：「關鍵是我的身體，同時我的心理條件更重要。如果我能夠維持敏銳、年輕的心態和動機，沒有任何東西能夠限制我。」