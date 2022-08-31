很多人會喝檸檬水養生，肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，曾收治一名50歲的男性患者，每天都會喝濃度很高的檸檬水，某天吃完飯突然感覺肚子痛，忍了1小時都沒好轉，反而聽到肚子傳來空氣爆破聲，下秒就陷入劇痛，緊急送醫後發現十二指腸破了一個洞，也就是所謂的腸穿孔，如果不及早治療恐惡化成致死率高的腹膜炎。

肝膽腸胃科醫師錢政弘近日在節目《健康好生活》上表示，很多人擔心吃太辣會導致胃潰瘍或腸胃炎，但在臨床上，吃太酸比起吃太辣更容易出現胃潰瘍或腸胃發炎的狀況，一般很少看到有患者吃太多辣椒出現腸胃道問題來就醫。

錢政弘分享，他曾收治一名50歲的男性病患，因天氣炎熱，會自己泡檸檬水來消暑，其實喝檸檬水並沒有不好，但喝太濃、太酸的檸檬水就會出問題，由於患者長期飲用超濃的檸檬水，導致他的腸胃出現狀況。

錢政弘指出，某天這位患者吃完晚餐後，就一直覺得肚子很痛，休息1個多小時都沒有好轉，緊接著他聽到腹部傳來類似空氣爆破「啵」的一聲，接著患者就開始全身冒冷汗，肚子劇痛到讓他立刻衝醫院急診室。

錢政弘表示，他立刻安排患者做胃鏡檢查，結果下秒就聽到負責操作胃鏡檢查的學妹喊「學長！十二指腸怎麼會有2個洞！」而他也驚呼出大問題了，因為多出來的一個洞是患者的腸子破了，也就是所謂的腸穿孔。

錢政弘也說，腸子破洞其實是潰瘍造成，當時替患者做內視鏡檢查，透過破洞已經可隱約看到，那個破洞會通往肝臟，如果沒有及早治療，患者吃下肚的食物殘渣恐流到洞口外面，進而造成嚴重的腹膜炎發生。所幸患者當天立刻就衝醫院，後續經過開刀修補破洞，目前已經康復出院了。

家醫科醫師陳欣湄之前曾分享「檸檬水的黃金比例」，大約一顆檸檬配1000至1600毫升的水是最佳比例，因為喝太酸對身體恐會有害；另在製作的過程最好連皮和果肉一起用溫水沖泡，一般人每天飲用檸檬水的量最好是體重乘以40毫升。