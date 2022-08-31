台北市長選戰備受關注，有民調顯示，在三名主要參選人中，民進黨陳時中支持度以23%墊底，且台北市民對於他的喜好度也較低，僅29%喜歡、52%不喜歡、19%未表示意見。師大政研所教授曲兆祥對此分析，「新鮮感褪掉，就會回到基本面」。

台北市長選戰，藍、綠、白三強鼎立，根據《TVBS》26日公布的三腳督民調顯示，國民黨參選人蔣萬安仍排名第一，但降至36%，無黨籍參選人黃珊珊則增至26%，兩人差距縮小為1成，陳時中雖回升至23%，但依舊敬陪末座；在市民喜好度部分，黃珊珊與蔣萬安的喜好度明顯高於不喜歡，而陳時中則是不喜歡的比例較高。

就陳時中的狀況，曲兆祥昨（30）日接受《中天新聞》訪問時分析，新鮮感褪掉，就會回到基本面，加上疫苗相關採購資料，特別是購買價格被封存了30年，難免會引發質疑，而前新竹市長林智堅論文門事件或者選民對陳個人的仇恨值，多少也會影響其支持率。

曲兆祥進一步表示，北部地區對民進黨來講，選情上有比較大壓力，林智堅與疫情（苗）的爭議，甚至是裴洛西訪台，台北跟桃園受到影響的層面，相對也是最大。