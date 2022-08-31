國民黨桃園市長參選人張善政昨（30）日遭週刊爆料研究計畫報告涉嫌抄襲，有民進黨市議員參選人因而掛上要求張退選的看板，常評論時事的名醫蘇一峰於臉書分享相關照片，對該看板掛上的效率之快諷刺道，「如果死刑執行與逃獄通緝也這麼有效率就好了。」
蘇一峰今發文指出，張善政昨日上午才被爆出疑似抄襲的新聞，到了晚間要求退選的看板就已被掛上，速度之快讓他驚呼，「效率真的不是蓋的，應該是早就準備好。」他並狠酸，希望政府執行死刑跟通緝逃獄犯也能如此有效率。
根據照片顯示，此看板是由綽號「桃園媽媽」的民進黨桃園市議員參選人李柏瑟所掛上，看板內容要求張善政「道歉、退選，還錢來！」
另外，蘇一峰也批評，那些對張善政的指控，從頭到尾不提他5736萬研究經費用於全台巡迴、辦好幾場研討會的回覆，蘇質疑指控方究竟是打假一條龍、還是造假一條龍，「就讓我們繼續看下去。」
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