南韓女團AOA前隊長申智珉，2020年遭同團成員權珉娥在網路上爆料自己遭到對方霸凌長達10年，讓她曾三度輕生，嚇壞一票粉絲，智珉的優良形象也一夕間全毀，即使事後證實權珉娥精神狀況有異，仍挽不回當年的高人氣，智珉也就此消失在演藝圈中。事隔2年，她終於現身在即將推出的選秀節目《第二個世界》宣傳照中，並在社群媒體上證實自己正式復出，引發網友熱烈討論。

申智珉自從爆發霸凌事件後，曾多次發文澄清，但仍受到大批網友攻擊，眼見風波越鬧越大，她只後選擇退團，離開當初的經紀公司，也因此淡出演藝圈。直到今年她才與新東家ALO MALO娛樂簽約，並在昨（30）日於個人IG上發文。

申智珉表示，自己將透過JTBC電視台推出的選秀節目《第二個世界》，得到再次站上舞台的機會，那是她一直相當渴望的瞬間，但真的站到舞台後又擔心自己準備的不夠充足，不過她仍會盡最大的努力，將最好的音樂及舞台展現在各位面前。而她一直以來也非常努力的想當一位好歌手，非常感謝給她機會，幫助她再次登上舞台的人，也希望大眾能給予她及帥氣的前輩們關注，並期待他們在《第二個世界》的表現。而演藝圈好友及粉絲們看到後，也紛紛跳出來為她的復出加油打氣，並直呼「好感動」。

事實上，《第二個世界》是由Wonder Girls的宥斌、宇宙少女EXY、MAMAMOO的玟星、OH MY GIRL的Mimi、MOMOLAND的JooE、Billie文秀雅、CLASS:y的金璇猷等8位女性饒舌歌手組成的歌唱競賽節目，沒想到智珉也加入其中，令粉絲們相當期待。

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