大S（徐熙媛）今年3月閃婚梅開二度嫁給前韓國男友具俊曄，具俊曄也隨著老婆來到台灣發展DJ事業，他近日才首度登上「S2O Taiwan潑水音樂祭」扛起重任萬人表演，工作之餘還秀廚藝精湛，日前他在IG發出一張照片，曬出滿桌韓國料理，餐桌還有一個亮點，讓粉絲大讚好老公。

近日具俊曄於社群平台IG罕發文引發網友熱議，照片內容是他為家人煮上一桌韓國道地烤肉，小S曾受訪表示，姊夫當時親自烤肉、貼心，並準備大醬湯、生菜、韓國醬料等美食，讓老婆與其家人可以享受最道地的韓國料理，如同親自在韓國旅行，小S也對具俊曄廚藝讚不絕口，笑稱姊夫可能有天會從DJ邁向廚師之路。

具俊曄曬出一張滿滿韓國菜的餐桌，不過隨後就刪除。(圖/具俊曄 IG)

雖然具俊曄秒刪照片，但還是有眼尖的死忠粉絲發現，在照片的左方處有一個圓點盤子，正是大S最愛用的餐具，網友們紛紛笑猜，能讓歐巴親自下廚的人，應該就是愛妻大S，相較於大S前段婚姻的常常被汪小菲控制飲食，這次桌上的碗內有著豐盛的白米飯，象徵著具俊曄滿滿愛意。

當時兩人結婚的消息被瘋傳是愛情佳話，他們在20多年前就曾有過一段情，在大S離婚之後，具俊曄嘗試聯絡大S，決定重新在一起。因為已經事隔20多年，男方決定先結婚，不再浪費時間，如今小倆口已經過了新婚生活5個多月，依然相當甜蜜恩愛。