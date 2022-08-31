2名印尼籍移工逃逸至宜蘭縣蘇澳鎮某海鮮餐廳工作，遭查緝時還假裝是用餐客人。（移民署宜蘭專勤隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮某海產店的2名女性店員，30日一如往常的招呼客人，眼尖發現移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊進店內查緝勤務，2名店員瞬間變身為客人，其中1位還緊抓著店門口無辜的機車騎士直喊姐姐，移民署驚覺有異，清查身分才知是逃逸失聯已久的印尼籍移工，該移工還說「長官，我們可是有演習過的」。

據了解，2名印尼籍員工約30初歲，原在新北市、台北市從事看護工作，分別來台6年、8年的時間，因覺得照顧阿公阿嬤很辛苦，又沒假日可言，於是在朋友介紹下至蘇澳海產餐廳工作，待遇比較好，又有很多同鄉漁工，相較之下，更想要留在蘇澳工作。

2位移工表示，因是逃逸身分，常幻想警察如果至餐廳盤查時怎麼辦，要假裝自己也是客人，遂在沒客人時演練無數次，直到這天終於到來，故聽到是移民署長官才能有如此快速的反應，還跟查緝人員說，「長官，我們可是有演習過的」。經查發現，2名移工來台從事看護工作1年多即失聯。

宜蘭縣專勤隊表示，在台違法外來人口對於國人生活安全及就業影響重大，而國內也有不法仲介集團以較低工資向國人媒介僱用從事非法工作，籲國人切勿僱用身分不明外籍人士。