高手在民間？臉書粉專「記者爆料網」近日上傳一段驚人影片，畫面中一名阿伯以雙腳控制機車握把，空下來的雙手則忙著滑手機，嚇壞路過的汽車駕駛，影片曝光後網友也在下方留言「失手在陰間」。

臉書粉專「記者爆料網」昨（30）日發布一段行車紀錄器影片，並以「高手在民間」為題，畫面中一輛汽車行駛在彰化縣139甲線，與一名騎乘紅色機車的男騎士擦肩而過，仔細看才發現該名男騎士竟不是用雙手來操控機車方向，而是以雙腳控制機車龍頭兩側握把，手也沒有閒下來，一邊雙腳騎機車一邊雙手滑手機，熟練的模樣及平衡感嚇壞汽車駕駛人。

雖然男騎士的技術高超讓人佩服，但其行為十分危險不該模仿，影片曝光後網友也在下方留言「高手在民間，失手在陰間」。

實際上，阿伯的行為不只造成自己的危險甚至可能危害到他人性命，恐已經違反《道路管理處罰條例》第43條第1項第1款「車輛在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」，將可罰新臺幣6000元以上24000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。