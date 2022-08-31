強颱「軒嵐諾」逼近，一名男網友分享民眾在露營的影片，入夜後風雲變色，颳起狂風暴雨、雷電交加，帳篷不斷被強風吹襲，他忍不住嘲諷，「有『放天燈』的感覺」，21秒影片在網路掀起熱烈討論，不少人直呼「露營直接變野外求生日記」。

原PO昨（30）日於臉書社團《爆廢公社》分享21秒短片指出，「為什麼別人的露營比較好玩，有『放天燈』的感覺？」從他分享的影片看，露營營區有多個帳篷，夜晚狂風暴雨、雷雨交加，帳篷上方加蓋的天幕隨時都可能被吹走，還有遊客從帳篷中探頭觀察四周後，趕緊加強穩固帳篷，避免被強風吹走。從影片中還可見，一個白色帳篷被強風灌入，就像天燈點燃後即將升天的樣子。

影片隨即引發上萬網友驚嚇，「一個不小心就睡在水裡了」、「如果是我，我會直接棄帳」、「根本野外求生日記」、「一不小心就會芭比Q了」、「人家是用露營享受生命，你是直接用生命來露營」、「帳篷直接變大型放天燈了」。

但也有人認為露營要隨時看氣象變化，「露營沒看氣象，根本自找麻煩，還要浪費國家資源來救你」、「颱風要來了都不知道嗎？」、「該取消就取消吧！萬一出事了，只能下輩子再露營了」。