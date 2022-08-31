林佩瑤過去曾參加《超級星光大道》第二季走紅，由於她身材好、外型火辣，又擔任過空姐職務，被網友封為「最美空姐」，常不吝在IG分享辣照的她，最近人到高雄度假，曬出在飯店泳池的美照，可見她背對鏡頭上身前傾，露出蜜桃形狀的美臀，讓網友狂噴鼻血。

林佩瑤2019年辭去空姐工作，嫁給名廚武俊傑，而武俊傑後來推出新書，自曝年輕時曾有段狂妄的叛逆時光，曾因「武姓少年率眾械鬥」登上社會新聞，後來被父親送到美國唸書，意外愛上下廚，當時林佩瑤夫妻接受本報專訪，坦言一開始聽到老公過去很驚訝，但都是過去的事，夫妻倆能好好相處最重要。

林佩瑤當時更和老公表示暫時沒興趣懷孕生愛的結晶，不諱言有在避孕，直言經濟壓力大，短期內沒考慮買房，「他（老公）還在打拼事業中，店都還在展店，加上疫情，很多事情不穩定，不想給他太大壓力。」。去年8月林佩瑤在IG閃電寫下：「離婚了，覺得自己很丟臉，甚至沒價值？」，讓網友大吃一驚，原來是分享網友離婚後的心情。

對於女網友覺得很愧疚離婚，林佩瑤建議對方不妨想成是「重生」，「是勇敢揮別自己不想要的人生，是不想委屈自己跟不適合的人相處，過著委曲求全的日子」。而最近林佩瑤在IG分享在高雄旅行的紀錄，前幾張可見她穿著連身式泳衣大秀身材，最後一張可見「藏鏡人」朋友辛苦幫她拍照，而這位「藏鏡人」同樣穿著比基尼，以M字腿彎腰接近水面拍照，使她濕身畫面遭另一人再補捉，林佩瑤逗趣說：「每一張美照的背後，都有一位奮不顧身的朋友，您辛苦了」，並標註對方帳號，黃小柔笑回：「真情義啊」，其他網友說：「奮不顧身的朋友也很美！辣！」、「最後一張才是經典啊，朋友真的好賣力啊，真怕她滑倒」、「突然想唱：情和義～值千金～」。