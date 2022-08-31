AMD最新發表採用全新「Zen 4」架構的Ryzen 7000系列桌上型處理器，為遊戲玩家、狂熱級玩家以及內容創作者開啟高效能運算的全新時代。AMD Ryzen 7000系列帶來領先業界的遊戲效能，強悍的內容創作運算力，並結合全新AMD Socket AM5平台發揮先進的擴充性。在新品帶動終端需求的預期下，電競PC、主機板品牌廠微星(2377)、技嘉(2376)、華擎(3515)等早盤領漲。

隨著Ryzen 7000系列桌上型處理器問市，AMD同步發表全新Socket AM5平台，帶來雙通道DDR5記憶體等多項頂尖連接功能。AM5平台配備多達24條PCIe 5.0通道，使其成為AMD迄今最具擴充性的桌上型平台。此外，AM5平台支援眾多全新以及持續演進的技術，包括PCIe Gen5與DDR5記憶體，讓使用者能透過Socket AM5解決方案提升其主機效能，該平台預計將一路支援至2025年後。

Socket AM5主機板將搭載4組新款晶片組，包括：AMD X670 Extreme/AMD X670/AMD B650E/AMD B650，玩家可依據效能需求選擇。新款主機板的建議市場售價從125 美元起，AMD X670與X670E晶片組將於9月上市，AMD B650E與B650晶片組將在10月上市。

AMD資深副總裁暨客戶端事業群總經理Saeid Moshkelani表示，AMD Ryzen 7000系列帶來領先業界的遊戲效能，強悍的內容創作運算力，並結合全新AMD Socket AM5平台發揮先進的擴充性。透過新一代Ryzen 7000系列桌上型處理器，我們堅守維持領先與持續創新的承諾，為玩家與創作者提供極致PC體驗。

全新Socket AM5主機板將搭載4組新款晶片組：AMD X670 Extreme：支援PCIe 5.0顯示卡和儲存，帶來最強大的連接性和極致的超頻能力註11。AMD X670：滿足狂熱級玩家所追求的超頻功能，支援PCIe 5.0儲存及選配的PCIe 5.0顯示卡。AMD B650E：專為講究效能的使用者設計，支援PCIe 5.0儲存及選配的PCIe 5.0顯示卡。AMD B650：專為主流使用者量身設計，支援DDR5記憶體與選配的PCIe 5.0。