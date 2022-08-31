生活不容易，難免遇到一些困難或麻煩，多數人會選擇向外界求援、宣洩情緒，不過命理專欄《旺好運》指出，處女座、金牛座、雙魚座面對困境反而習慣自己扛、有苦自己吞，總是報喜不報憂，不想讓任何人擔心。

第三名：處女座

處女座對自己很苛刻，他們不允許自己讓人失望，所以在很多情況下都只講好事，大多的委屈或失敗都絕口不提，不僅是對自己要求完美，更是不想讓人擔心他們的生活。

第二名：金牛座

金牛座個性倔強，總是不想讓人為他們擔心，即便遭遇困境也懶得請人幫忙，因為對他們來說，這些困難與壓力自己知道就好，能自己處理就自己處理，當下最重要的應該是把生活與自己變得更好。

第一名：雙魚座

雙魚座性格比較感性，總是處處為人著想，所以他們會有一種不想讓人擔心的體貼，就算遭遇困境也是想辦法獨自一人解決，認為自己可以把一切照顧好，在家人面前更是報喜不報憂。