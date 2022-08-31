新加坡長江集團遭檢舉涉嫌佯稱購買澳洲大克佩爾島，該島極有發展遠景，同時發行「長江玉幣」謊稱可以在島上流通，對外以股份到期加價15到80％買回，2年非法吸金約3.81億元，台北地檢署今依違反《銀行法》等罪起訴時任台灣分公司董事長楊耀福、執行長蕭圓繻、前顧問吳阮弘、員工王宣文4人。

檢調發現，新加坡魏朝公司、長江控股公司、長江集團公司及大克佩爾島公司先在2018年9月到11月間，佯稱以5000萬美元購買澳洲大克佩爾島，再回台灣與楊萬福在國內成立新加坡長江集團公司台灣分公司，由楊萬福及蕭圓繻分別擔任董事長及執行長。

楊萬福等人謊稱新加坡長江集團等公司已購買大克佩爾島，並獲澳洲政府許可開發豪華公寓300棟、豪華別墅285棟、賭場、18洞高爾夫球場、碼頭250泊位、1.5公里跑道商用機場、沙灘酒店，未來將成為下一個馬爾地夫。實際上魏朝公司在2019年10月沒有支付Tower公司價5000萬元美金，大克佩爾島已經被賣給其他買家。

楊萬福等人明知大克佩爾島已經賣給別人，卻刻意隱瞞，還稱新加坡長江集團發行長江玉幣，日後將作為在大克佩爾島的生活支付工具使用，長江玉幣的購買者可藉由區塊鏈技術投資不動產，降低投資金額門檻等不實內容，對外招攬被害人投資詐取財物。

此外，楊萬福等人對外宣稱將釋出所持有新加坡長江控股公司10％股份，共分為100單位，每單位新加坡幣7萬元，認購者可在認購日次日起算1年期滿後要求加價15％買回、2年期滿後則可要求加價40％買回、3年期滿更可要求加價80％買回，誘使投資人投入資金。

檢調發現，2018年到2020年間共有約292名投資人誤信新加坡長江集團確實有購買、開發大克佩爾島，且長江玉幣可在大克佩爾島、我國實體店面及線上平台使用，有大幅增長價值空間等不實訊息掏錢投資，詐騙並非法吸收款項共計3億8131萬餘元。檢調去年2月搜索約談楊、蕭等人，檢方訊後諭令楊男等人交保。