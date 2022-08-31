國民黨桃園市長參選人張善政在宏碁任職時接受農委會委託5700萬預算研究案，遭爆抄襲。民進黨桃園市議員參選人魏筠、黃瓊慧、王珮毓今天到桃園地檢署告發張善政涉詐欺、背信、偽造文書。

張善政昨天遭媒體爆料，指控他在宏碁時，擔任農委會研究報告計畫主持人，卻涉嫌抄襲。

魏筠、黃瓊慧、王珮毓到桃檢提告，魏筠說，告發張善政涉嫌違反詐欺、背信、偽造文書，因這些都是國家法益，只要告發，檢察官就須處理，希望地檢署站出來調查所有相關證據，對納稅人的錢做合理交代。

黃瓊慧則說，始終拿著高道德標準來檢視別人的張善政，針對自己涉嫌抄襲，卻不願意正面回覆問題，她質疑，這就是「善」的循環嗎？黃瓊慧說，每次各個議題，國民黨不管是市議員、市長參選人，對於國民黨的參選人卻只願意輕輕放下，自己都不檢討，應該對他們提出相關控訴跟申告，類似的事情盼不要再發生。黃瓊慧說，接下來還有87天，希望張善政針對各種不同的質疑正面回覆，而不是說潑髒水。

王珮毓則說，張善政2007年獲得委託案，當時資訊中心中心主任林貞發文澄清後又刪文，好奇張善政與林貞的關係。王珮毓說，林貞11年前在農委會退休，退休後進入台灣農業跨領域發展協會擔任高階主管，當時張善政為政務委員、行政院長，與該基金會推動的溯源農業產銷履歷制度合作，不禁懷疑2人特殊關係。他質疑，如果5700萬委託案都沒辦法好好執行，怎麼相信張善政會帶領1400億預算的桃園。