歐洲股市周二收挫，市場仍無法擺脫對高利率和經濟衰退的擔憂。

周二泛歐Stoxx 600指數先是上漲，午後開始收窄漲幅，尾盤才出現下跌，收跌2.84點或0.67%，為419.81點，並且將指數帶入連三跌。在上周末，歐洲央行的官員們和聯準會主席紛紛發表了鷹派的言論，推高了升息預期。

歐股的大多數板塊都出現下跌，但是傾向從升息環境中獲益的銀行股則上漲0.85%。交易員們目前認為歐洲央行在九月的會議有3分之2的機率會升息75基點。

「歐洲股市周三度過了一個樂觀的上午，然後下午開始，美股和歐股同時明顯下滑」，線上交易平台IG資深分析師Joshua Mahony說，「不幸的是，市場還將面臨一段時間的風險，而通膨的壓力將讓利率在更久的時間內維持在高水準」。

此前俄羅斯天然氣工業(Gazprom)關閉北溪一號管線三天，預計將在周三重新開通。

德國經濟部長在周一曾指出，德國面臨痛苦的現實，即俄羅斯不會恢復天然氣供應。

德國商業銀行分析師Esther Reichelt說，隨著冬季即將到來和能源能源危機的威脅，投資人很可能保持謹慎，這是可以理解的。

德國DAX指數收漲0.5%，然仍在近6周低點。

賽諾菲(Sanofi)和瑞典的SOBI分別上漲1.5%和1.2%；兩家公司合作開發的藥品，被美國食藥署(FDA)列為優先審查。

法國公用事業公司Engie跌0.7%，報12.12歐元；由於雙方無法獲得協議，Gazprom說，從周二開始將減少對Engie的天然氣供應。

挪威的線上分類廣告公司Adevinta在公布樂觀際度業績之後，大漲12.3%。