信義全球資產管理公司觀察上市櫃法人在新北市的工業地產加計廠辦之交易，自2018年起，連續四年都有破百億的交易規模，今年前七月規模也逼近百億，顯見在中美貿易戰持續影響下，台商攜帶資金返台投資，新建、擴廠需求引爆全台工業地產買氣旺，隨著既有工業區產品陸續飽和，預計於2022年底完工的林口工一工業區，以地理位置、軌道建設、及周邊大型開發案等優勢，可望躍升為下一波工業地產發展重點。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛表示，新北市統計有近2萬家工廠登記，由於鄰近台北市、桃園市，便捷的交通建設與產業群聚優勢，讓新北市成為公司投資設廠的熱門選項。根據信義全球資產統計，新北市工業地產加廠辦交易規模自2018年121億，開始逐年攀升，至2021年達311億為歷年之最，今年至7月累計交易規模已91億，有機會達成近五年都有破百億的交易規模，可見工業地產剛需強勁，驅動產業鏈積極布局。

林建勛分析，雖然從目前記錄看，新北市工業地產與廠辦交易主要落在汐止、土城，但隨著現有工業區使用空間趨向飽和，國際趨勢朝向5G、人工智慧、綠色能源發展，產業轉型升級推升企業希望取得大面積基地設廠的需求，因此政府目前積極開發的新產業用地，已成為未來的熱門選項，其中預計於2022年底完工的林口工一工業區，可望釋出20萬餘坪的產業專用區土地，預期吸引綠能、半導體、醫療生技等高端科技產業進駐，有機會成為下一波新北市工業地產交易重點區域。

林建勛進一步分析，北北桃已是一日生活圈，企業也更容易跨區布局，新北市位於全台工業地產交易規模最大的桃園市旁，在桃園工業地供不應求出現往西、南移的趨勢下，林口區因緊鄰桃園的蘆竹、大園、龜山等既有重點工業發展區，且擁有大量人口，對企業而言，不論是供應鏈串接、就業人才召聘都極具便利性，加上其台地天然地形條件可避開地震帶與淹水，一旦有合適的工業土地可供產業設廠，勢必會吸引需求企業評估。