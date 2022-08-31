30歲從事電腦文書工作的林小姐，因工作需低頭打電腦，近來肩頸痠痛，某日起床竟整個脖子卡住、無法轉動，經吃藥、休息仍無法改善，到長安醫院復健科就診，檢查發現頸椎退化長骨刺且椎間盤也有脫水之情形，經醫師建議採增生療法治療，頸椎活動度恢復，連平常的肩頸痠痛情形也明顯改善。

長安醫院復健科醫師陳音翰說，透過超音波檢查發現，患者在頸椎小面關節有輕微骨刺增生，頸椎的椎間盤也有退化的情形，明顯已有退化表現，經評估其嚴重度還未到需手術開刀治療，建議採用增生療法。

陳音翰解釋，增生治療就是將促進組織修復的藥物直接打進受損結構，常見使用的有高濃度葡萄糖，高濃度血小板(PRP)或羊膜絨毛膜萃取物(dHACM)等，通常會配合使用超音波導引讓這些藥物直達患處，達到最好的效果。

剛注射完患處會有腫脹痠痛之不適感，大約二至三天就會減輕，整個療程視患者嚴重程度、修復能力及選擇的藥物而定，大約須施打3至6次不等，治療成功率約7至8成，對於那些做傳統復健效果不佳，沒有時間長期復健，或是不想開刀的患者，是另一種治療選項。

陳音翰表示，退化性疾病是許多銀髮族日常生活中的困擾，但現代人手一機，幾乎個個都是低頭族，如果工作也是需要低頭工作更是雪上加霜，因此近幾年來也時常看到年輕的患者頸椎已經退化相當嚴重，甚至還壓迫到神經，導致頭痛手麻，拖到此時才就診，會大幅增加治療難度。

陳音翰呼籲，預防才是最重要的解方，避免長期低頭，維持良好的姿勢，伸展胸大肌、上斜方肌，強化頸部深屈肌、下斜方肌等運動，才能預防頸椎持續的退化。