今年中秋節為9月10日，為內政部所訂定的國定假日，適逢許多事業單位休息日或例假日的周六，勞動部提醒，國定假日如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假，補假日期可由勞雇雙方協商約定，補假當天性質為國定假日，依勞基法若按月計酬的勞工就算當天只出勤1分鐘，雇主仍要給付全天的加倍工資。

勞動部舉例，如月薪3萬6000元的勞工，推算平日每小時工資額為150元，周五、周六均出勤，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，應加發150元×8小時＝1200元；9月10日若是休息日，出勤8小時依勞基法計算應為150元×2小時×4／3＋150元×6小時×5／3＝1900元。

勞動部條件司司長黃維琛提醒，若為按月計酬的勞工，依勞基法規定在「國定假日」縱使只出勤1分鐘，也應給付加倍的正常工時工資；若為按時計酬的勞工，則就視先前約定當天出勤時數發給加倍工資。