台鐵斥資440億餘元採購50列EMU3000型列車，陸續投入營運取代老舊列車，因營運及維修考量，部分PP自強號、太魯閣號、普悠瑪號將加強檢修，其中太魯閣號退出西部幹線引起鐵道迷不滿，有人揚言要在彰化車站臥軌，台鐵已通報並加強戒備。

1名鐵道迷昨向台鐵抗議，反對太魯閣號退出西部幹線，自己今日將前往彰化站第1月台臥軌，以示抗議。

台鐵回應，已向鐵路警察通報，車站也派人加強巡視。至於太魯閣號是否會再回到西部幹線，則要視營運、維修等情況調度而定。