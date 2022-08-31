名人陳文茜因罹肺腺癌健康狀況不佳，其腳趾變灰腫脹，醫師表示，腳堪稱是人體的第二個心臟，腳掌顏色透露人的健康狀況，若分青、赤、黃、白、黑5種顏色；其中，紅色代表身體處在發炎狀況或有高血壓；紫黑色則代表有慢性腎臟病、代謝系統停滯，均警示身體出狀況。醫師提醒民眾，要藉由觀察自己的腳掌等來了解健康狀況。

中醫師沈瑞斌在《健康2.0》表示，腳掌顏色暗藏身體警訊，若分青、白、黃、紅、紫黑色5種，青色代表血液循環差，此時人也常覺手腳冰冷；白色代表貧血，氣血虛弱，人常處於低血壓；若呈現蠟黃色多為胡蘿蔔素攝取過多，也可能有肝膽疾病。

他表示，若腳掌呈現紅色，代表身體處於發炎狀況，或有高血壓問題，腳也常脹痛；「若呈現紫黑色，可能是慢性腎臟病，代謝功能出現停滯問題。」他提醒，民眾若末梢血液循環不良，均合併代謝功能不佳的問題，腳也常因此有麻、痛感，都是健康警訊。

圖／取自《健康2.0》

中山醫院家醫科醫師陳欣湄也表示，曾有一病患長期腳紅腫，經抽血檢查，才知其總膽固醇高達280mg/dl，已經高於正常值的200mg/dl，降低其膽固醇後，其原本的紅腫問題因此改善。