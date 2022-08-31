大陸從9月起又將有一批新規正式施行，其中涉及到包含出境出行、教育、租屋與保險公司經營等。例如《數據出境安全評估辦法》從9月起實施，針對滿足一定條件的個人資訊數據處理者，要出境時必須進行安全評估；針對外資公司，也放寬不再限制持有保險資管公司股份的比例上限等，同時在民生租房方面，北京也祭出新規，當租金明顯上漲時，可採限定租金或租金漲幅等價格干預措施。

根據中新經緯報導，由大陸國家互聯網資訊辦公室公佈的《數據出境安全評估辦法》9月1日起正式施行。該《辦法》規定應當申報數據出境安全評估的情形，包括數據處理者向境外提供重要數據、關鍵資訊基礎設施營運者、處理100萬人以上個人資訊的數據處理者向境外提供個人資訊，以及從上年1月1日起累計向境外提供10萬人個人資訊、1萬人敏感個人資訊的數據處理者等條件。

而對外資企業經營保險業也有了放寬，《保險資產管理公司管理規定》從9月1日起施行，不再限制外資保險公司持有保險資管公司原有的25％持股上限。

此外，新修訂的《中小學校財務制度》，也明確課後服務等服務性收費的管理要求，增加中小學校不得擅自擴大收費範圍、增加收費專案、提高收費標準的禁止性規定，加強對地方落實「雙減」政策財務行為的指導。

在單一城市的政策新規上，《北京市住房租賃條例》自9月起施行，強調北京市住房和城鄉建設部門應當加強住房租賃價格監測，建立健全相關預警機制。當住房租金明顯上漲或者有可能明顯上漲時，可採取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預措施，穩定租金水準。