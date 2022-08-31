你我都有可能成為下一個受害者！

後疫情時代來臨，不僅消費模式改變，就連詐騙手法也跟著推陳出新，以前家長常常接到「猜猜我是誰」、「你的小孩現在在我手上」等勒贖詐欺電話，現在網路科技發達，臉書、求職網站便充斥著「海外高薪」、「包機包吃包住」等徵才廣告，像是最近不斷傳出有受害者的柬埔寨打工詐騙案件，看似給你超級優渥福利，實則騙你到國外從事詐騙工作，若不從指示還會遭受毒打、囚禁。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看網路熱議10大透過網路、簡訊、電話的詐騙手法，趕快分享給你周遭親朋好友，避免他們成為下一個詐騙集團的待宰羔羊！

No.10 亂槍打鳥找你借錢、貸款

疫情影響讓國內經濟雪上加霜，許多業者面臨營收赤字或是倒閉危機，詐騙集團抓準民眾需要借錢、貸款度過難關，亂槍打鳥發送「免抵押」、「當日撥款」等訊息，誘使有資金需求者一步步上鉤，最後假借手續費等名義騙取受害者大量金錢。

網友也傳授6步防止貸款詐騙方法，包含會以各種名目向你收取各種代辦費、號稱超低利率或超高額度、合約參雜文字遊戲、簡訊連結發送釣魚網站及使用偽裝電話詐騙，若有疑慮民眾仍應向165警政署反詐騙專線求證，才不會讓辛苦賺來的錢白白送給詐騙集團。

No.9 下載來路不明APP

詐騙集團除了在簡訊置入釣魚連結誘使民眾點擊，為了讓受害者信以為真，詐騙集團現在還會製作釣魚網站或釣魚APP，如果民眾沒有仔細查看網站內容，很容易就會掉入詐騙集團的陷阱，在輸入姓名、電話、帳號及密碼時，個人資料其實也跟著輸入鍵一起外流出去了。

有女大生曾在網路論壇Dcard上分享，朋友帳戶疑似被盜用，傳給她「不敢相信是妳」的文字並附上YouTube連結，讓原PO不小心誤觸、輸入帳號密碼後才驚覺個資被外流，原PO事後也發文提醒他人「千萬不要因為好奇而點來路不明的連結」。

No.8 個資外洩要你變更帳戶密碼

以往只能透過銀行、超商ATM進行匯款轉帳，現在為求快速便利，民眾透過網路銀行就能輕鬆將房租、網購款項匯到對方帳戶，不過卻也造成詐騙集團橫行，假借銀行機構、網購平台客服名義，在電話、Line上告知民眾個資外洩，需要緊急變更帳戶密碼，待得知受害者帳號、密碼後隨即盜領銀行存款，甚至成為人頭帳戶。

不少網友也在網路上透露常見帳戶詐騙，有自稱銀行櫃員的網友表示，「不要覺得自己很聰明都不會被騙，現在詐騙手段都太多元，網銀太方便，一不小心就會被詐騙，應隨時保持警覺，做好查證工作」。

No.7 貪小便宜搶折扣反收劣質品

看到網路上打折商品都會讓消費者心癢癢，若是收藏在購物車已久的清單，突然發現「出清大拍賣」、「超低下殺折扣」，更是讓許多人不管三七二十一手刀下單，此時若是沒有再三確認，不僅有可能買到劣質品，甚至取貨時才驚覺寄來的東西根本與實際商品相去甚遠。

日前有女網友在蝦皮購買兩個杯子，沒想到忘記事先告知幫忙取貨的家人內容物，等到原PO拿到包裹時驚覺重量不對，拆開後發現裡面根本是空的已經為時已晚。網友對此建議開箱前應錄影存證、截圖與賣家對話、購買資訊並聯絡客服，據超商店員表示，若是不確定是否為自己的包裹或是內容物重量不對，可以直接不領貨讓物流退回，避免自身權益受損還面臨求償無門的窘境。

No.6 黃牛幫搶演唱會門票

當喜歡的歌手開演唱會或是明星辦見面會時，儘管歌迷摩拳擦掌守在電腦前搶票，仍會出現系統當機、一票難求的情況，除了等待主辦單位釋出票券，不少黃牛業者也趁機大賺一筆，在網路上以超出原價好幾倍的價格迫使買不到票的粉絲購買，甚至有部分不肖人士提前收取訂金捲款落跑，導致受害者求償無門。

今（2022）年7月原子少年舉辦演唱會，粉絲也抱怨遇到黃牛以高價販售門票，事後主辦單位也在IG宣布撤銷黃牛購買座位，呼籲大家「一起杜絕黃牛票，防範詐騙」，網友也回應「沒有搶到票真的心很累」、「好奇真的這麼多黃牛還是詐騙啊」、「真的不要跟他們買，他們賺不到差價票就會回流！到時候一直刷新就有機會買到了」。

No.5 賭博遊戲平台投資詐騙

除了工作積攥生活開銷所需費用，部分民眾也會鋌而走險透過博弈方式賺取額外收益，據台中市政府警察局說明，台中一名28歲童姓男上班族在IG看到投資博奕廣告，歹徒先讓童男到「頂尖集團」博弈網站儲值，後來告訴童男遊玩指示使他獲利，接著歹徒便誘使其到超商代碼繳費，童男不疑有他按照歹徒指示操作，最後遲遲沒有收到獲利才發現全是騙局，受騙金額高達新台幣170萬元。

警方對此也呼籲大眾切勿相信來路不明的投資管道，特別需要注意標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等廣告用語，另外從事線上博奕網站客服人員、參與賭博行為均觸犯法律，違者不僅被騙走財產，還有可能會吃上刑法賭博罪嫌。

No.4 喊你「親愛的」想借錢救急

為了拓展自己的生活圈，許多人都會下載交友軟體認識新朋友，不過網路上充斥假訊息，照片上面容姣好的美女、英俊挺拔的型男可能與你認識一段時間後，就會謊稱家中家人生病、生意投資失敗急需用錢，讓陷入愛情羅網的人自掏腰包匯錢給對方，最後發現聯絡不上人才驚覺受害。

有網友先前分享自己的男性朋友匯款520美元給女網友，還安撫男網友見面就會退還，沒想到事後卻發現錢拿不回來，對話曝光後其他網友也表示「這不是很明顯嗎？還沒見到面就講到錢的事，一率都是詐騙」、「你知道他掛著女孩子得照片，不一定後面的人是女孩子嗎？」，《DailyView網路溫度計》近日也整理「身邊有Tinder大騙徒？網路交友「愛情騙子」十大手法別上當」，提醒大家網路交友一定要謹慎，避免被愛情沖昏頭而落入詐騙陷阱中。

No.3 我是某銀行的XX，有急事找你

許多民眾都會收到「我是某銀行的XXX，有急事找你，麻煩加我一下賴」、「強勢飆股加Line免費領取」的簡訊，不僅讓人收到厭煩，甚至有部分收到這些訊息的人聽信詐騙集團建構的美好藍圖，以為照著步驟就能領取投資收益、飆股，沒想到加入Line群組、匯款後，才得知一切都是騙局一場。

網紅四叉貓（劉宇）也想出反制的絕招，他先把所有簡訊上急著找他的詐騙集團加到同一個群組，接著在上面傳訊息回覆「好了，各位急著找我的小姐們，妳們可以開始匯報了」，讓網友看完笑瘋留言「我也要試試看」、「急急復集集，群組大點名」、「一秒成為總裁」、「順便加警察的Line看有多急」。

No.2 在家打字、家庭代工就能賺大錢

現在YouTube投放廣告、網路平台都會出現只要在家打字、家庭代工就能輕鬆賺錢，看似簡單兼職工作，其實卻暗藏詐騙陷阱！通常詐騙集團都會宣稱「輕鬆賺錢」、「工作時間彈性」、「不需專業背景」、「一台手機就能工作」，利用被害人想貼補家用、寒暑假賺取零用錢的心態，以訓練費、會員費等名義詐取錢財。

有網友在Dcard上揭發與詐騙集團對話內容，光是工作證就要先收取900元、升級高級會員還需要花費1,000元，內幕曝光後其他網友也表示「貪小便宜的才會相信吧！世界上哪有這麼好賺的工作」、「我去年也是繳升級會員費那些花了4,600元，之後人就消失了，超生氣但也只能怪自己太笨」。

No.1 海外高薪包吃包住工作

近日柬埔寨詐騙事件頻傳，在求職網站上有不少打著海外高薪工作、包機包吃包住的名義，實際上卻是讓求職者到柬埔寨從事非法詐騙工作，如果不聽從指示，就會遭到詐騙集團囚禁、毆打，甚至要求家人支付龐大贖金才肯放你走人，如果業績太差還有可能會被強迫販賣器官、慘忍殺害。

航警為此也在桃園機場多次舉牌，示意前往柬埔寨金邊、泰國曼谷的旅客不要被人蛇集團術語受騙上當，百萬YouTuber好棒Bump也拍攝救援影片，提醒國人切勿聽信謠言，許多網友更在各大論壇表示「 都在機場勸阻了還是一堆人要去」、「有人是去泰國然後被騙去柬埔寨」、「做詐騙也不一定只是打電話，也可能當洗錢人頭戶」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年08月16日至2022年08月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『詐騙手法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統