中共無人機連日侵擾金門，國防部長終於公開表示會有反制，更表示責任由國防部長來負，但軍事行動不便說明，國民黨立委江啟臣說，面對此種形同侵門踏戶的侵擾，必須有具體作為，讓一線官兵依法有據執行任務，別再只有發射信號彈驅離，甚至是對無人機進行吹哨、廣播這類毫無效果的反制，是無「法」反制？無「能」反制？還是有難言之隱？抗中保台淪口號？

江啟臣指出，國軍在金門、馬祖軍事設施均屬於國防上的要塞堡壘，根據「要塞堡壘地帶法」規定，不但人員進出須經許可，上空更列為禁航區禁止飛越，禁止任何偵察作為避免外人刺探軍情，以確保國家安全，豈容其來去自如，若不能當下進行有效的反制作為，只會讓對岸食髓知味、變本加厲，對我民心和軍心產生嚴重影響。

江啟臣表示，無人機除了侵擾也可以進行偵察情蒐，甚至成為攻擊武器，若不即時反制對我國安相當不利。位於前線的外島是國防的重中之重，難道沒有配備無人機干擾槍？只能讓官兵丟石頭、吹哨廣播後發射信號彈驅離？萬一無人機繼續盤旋不去，有沒有告訴官兵該如何處置，能不能直接予以擊落？

江啟臣說，國軍、警政署、航空站或各地方政府均有採購無人機干擾槍，為何不能先行徵用或調用，提供國軍使用？金門有尚義機場，難道沒有無人機干擾槍，第一時間不能先行協調借用？又為何不先徵調國軍其他單位支援前線？為何不辦理緊急採購，先行採購一定數量優先配賦前線使用？竟還說無人機防禦系統和干擾槍要等到明年才優先配賦外島使用，實在是令人匪夷所思，難道國防可以有空窗期？面對國防部的應作為而不作為，身為國家元首和三軍統帥的蔡總統，為什麼只有喊話而沒有更具體的作為，不是說要當國軍最堅強的後盾？

江啟臣認為，國防部或許不想發動第一擊以避免擦槍走火，但面對侵擾絕不能毫無反制，因為沒有底線的退讓換來的恐怕是軟土深掘，我們有法可循、有能反制，就看蔡政府要如何面對和應處。否則只是證明蔡政府的保台真的只是口號而已。