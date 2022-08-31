香港女星梁洛施和坐擁千億身家的香港首富李嘉誠之子李澤楷生下3個兒子，戀情無緣開花結果，兩人交往4年後、在2011年分手，不過李嘉誠家族日前傳出財產重組，3千億港幣（約1兆1510億元台幣）資產將重新分配，梁洛施被爆和3個兒子一毛錢都拿不到，引發外界熱議，而梁洛施懶理外界紛紛擾擾，她則難得在網上曬出健身照，感性分享運動心得。

34歲梁洛施28日難得分享生活日常，曬出噴汗健身照，大秀結實背部和肌肉線條，梁洛施健美身形完全看不出是3個孩子的媽，她也有感而發寫下：「那些滴下的汗水，讓人生不被辜負。加油！」網友紛紛讚：「好自律的媽媽」、「身材好棒」、「努力的女人最漂亮」，還有不少人敲碗梁洛施早日回歸螢光幕。

梁洛施和李澤楷交往4年，為對方生下長子和一對雙胞胎兒子，戀情最後無緣開花結果，雙方在2011年宣布分手，梁洛施恢復單身後，雖然一度重返娛樂圈，不過她仍以孩子生活為主，樂當三寶媽咪。

不過港媒日前爆出，李嘉誠家族傳出財產重組，3千億港幣（約1兆1510億元台幣）資產將分成3部分，分配對象是長子李澤鉅一家、二兒子李澤楷一人，家族信託基金會也拿了一份，梁洛施因無結婚事實而被排除在外，她和3個孩子恐拿不到半毛錢，消息曝光後掀起各界熱議。