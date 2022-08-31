櫃買中心表示，善德生化科技公司（4115）在8月19日送件申請初次登錄興櫃一般板股票後，今日以每股20元掛牌買賣，產業別是生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，善德生技成立於1998年7月間，董事長為胡智凱，主要產品是醫療器材，送件時資本額為6億元，主辦券商富邦證券。

善德生技2021年業績，營收11億3,961萬元，稅前盈餘8,777萬元，稅後純益7,105萬元，每股稅後純益（EPS）1.18元。今年上半年營收5億6,848萬元，稅後純益2,616萬元，每股稅後純益0.44元。