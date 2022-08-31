台股加權指數31日開低在14,912.12點，權王台積電（2330）開低在492元，貨櫃三船亦同步向上，壓抑指數向下。IC設計、生技、元宇宙、電動車等概念股逆勢上揚，多頭點火中小型股，台股早盤跌幅略見收歛，小跌40點。

就業市況及消費者信心數據並無趨緩跡象、聯準會（Fed）官員要市場打消2023年可能降息的期待，美國四大指數30日應聲走軟、全面跌破50日移動平均線。

道瓊工業平均指數8月30日終場下跌0.96％（308.12點）、收31,790.87點，創7月26日以來收盤新低。

那斯達克指數下跌1.12％（134.53點）、收11,883.14點。費城半導體指數下跌1.31％（35.87點）、收2,708.63點。

華南投顧指出，30日半導體、蘋概、金融等主要權值走勢分化，台積電、國泰金等個股尾盤遭遇大單摜殺，日K狹幅震盪收紅，以上影線試探萬五關卡，台股整體格局仍受制於上檔糾結的短、中期均線反壓，趨勢持續不利多方，行情若能以盤代跌，將有個股表現空間，後勢未必悲觀。

櫃買指數在生技醫療、半導體、光電、網通等主要族群領漲帶動下，日K補量上漲收紅、試圖挑戰8月29日空方缺口，整體格局暫未脫離5日箱型區間震盪。

上檔仍受制於複合頭部型態結構反壓，但目前短、中期均線呈現多頭排列，拉回空間有限，且盤面個別題材輪動輪漲，顯見內資、大戶心態並未悲觀，中小型股可留意基本面、擇優操作。