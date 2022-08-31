1名人夫不滿老婆和高中同學外遇，希望小王不要介入他的家庭，沒想到小王直接多次傳送「胸部更是又軟又漂亮」、「喜歡她低聲的呻吟」等郵件挑釁人夫，且小王還常常和老婆相約出遊過夜，發生性行為等，人夫氣得要求小王賠償100萬，法官認為無證據證明小王和女方發生性行為，判小王賠償15萬。

據判決書指出，1名人夫於97年結婚育有1子，沒想到老婆卻於110年10月和高中同學曖昧，1天內互傳簡訊、通話達40次且時間長達1個小時，連深夜、凌晨都持續聯繫，老婆還常到小王住處約會、留宿、外出遊玩、過夜等，且老婆於同年11月要求離婚，人夫難以接受找小王談判，希望小王不要破壞他的家庭。

沒想到小王不斷用電子郵件傳送他和女方諸多曖昧摟抱等不當行為挑釁，持續破壞他的婚姻家庭，更於臉書社團嗆人夫：「被戴上綠帽子了呢」、「居然破鞋也要撿回去穿」、「連自尊都沒有，可憐，真的很沒用」等，人夫氣得要求小王賠100萬元精神撫慰金。

小王辯稱，他和女方僅是高中同學，當時有好感但但沒有在一起，他因為不滿 人夫想要綁住女方留在身邊，所以寄了幾封信激怒人夫，他確實有到女方住處，但沒有親吻擁抱，發生性行為等。

法官認為，小王和女方聯繫頻繁，且女方還稱小王老公，又小王挑釁的電子郵件中寫下「最喜歡聽她呻吟及看著她吃我時，害羞又想要的表情了！喜歡她主動爬上來」、「胸部更是又軟又漂亮！摸著親著就能聽到她低聲的呻吟」等認定小王確實侵害人夫配偶權，但無證據證明2人有發生性行為，故判小王賠償15萬元。