消息面：

1.路透報導，知情人士透露美國監管機關已經挑選出首批在香港進行會計稽查的名單，其中包括2014年在紐約上市的阿里巴巴。據了解，阿里巴巴的會計事務所普華永道（PwC）已接獲美方將進行審計查核的通知。上周五北京與華府達成劃時代的審計協議，化解了中概股在美國集體下市的危機。

2.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國6月房價月漲0.1%，不及市場預期的月漲0.8%。與去年同期相比則上漲16.2%。

3.標普凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）美國6月房價指數年漲18%，較5月的年漲19.9%放緩。10大城市房價指數年漲17.4%，較5月的年漲19.1%放緩。20大城市房價指數年漲18.65%，較5月的年漲20.51%放緩，並低於市場預期的年漲19.2%。

4.美國勞工部公布職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告，7月職缺月增19.9萬個，達到1123.9萬個，創下5月來新高，並遠超出市場預期的1037.5萬個。職缺率從6月底的6.8%升至6.9%。7月自願離職人數經季調後月減7.4萬，為417.9萬人，為連續第4個月下滑，並創下2021年10月以來新低。自願離職率從6月的2.8%下滑至2.7%、創下2021年5月來新低。根據道瓊公司調查，經濟學家預期本周五公布的美國8月非農業就業人口新增31.8萬人。但JOLTS數據顯示實際的就業新增人數可能超乎預期。

5.世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布，8月消費者信心指數回升至103.2，創下5月以來新高，並優於市場預期的97.7。

6.里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯準會將盡一切所能讓通膨率回到2%目標，而這不一定會導致經濟嚴重衰退，他表示，經濟衰退肯定是一個風險，但未必重演2008年那樣的衰退，也未必是災難性的衰退。

7.紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，為了達成抑制通膨這個首要任務，聯準會可能需要將聯邦基金利率調升至3.5%左右，他並表示，明年根本不可能降息。威廉斯並未就9月的升息幅度做出預測。

8.亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）在周二發表的一篇文章中表示，只要通膨居高不下，聯準會收緊銀根的動作就不會停止；但如果數據顯示通膨「明顯」回落，聯準會也可能會從最近的升息75個基點「放緩力道」。

9.歐洲央行管委會成員穆勒（Madis Muller）表示，由於通膨異常的高，歐洲央行應將升息75個基點納入9月會議的討論選項中。

10.高盛出具報告指出，如果能源價格持續大漲，英國的通膨率可能在明年1月升至22.4%。若能源價格溫和上漲，則通膨率可能在明年1月升至14.8%。高盛預估英國將在今年第四季陷入經濟衰退，而明年首季與第二季國內生產毛額（GDP）估將分別萎縮0.4%和0.3%。

11.周二紐約期油大跌5.54%，收在每桶91.64美元，盤中一度跌6.67%，報90.54美元。布蘭特期油下挫5.5%，收在每桶99.31美元，盤中一度跌7.17%，報每桶97.55美元。伊朗可能與西方國家達成核協議、主要產油國減產的可能性下滑、全球經濟前景不明恐削弱原油需求，以及伊拉克爆炸事件料將不影響當地石油生產，均給油價帶來壓力。

12.聯準會和歐洲央行官員都表態需要大幅升息以抑制通膨，周二美元指數尾盤微升0.074%，報108.73。歐元漲0.28%，報1.00245美元，收復平價關卡。

13.美元獲得支撐，以及美國債息上揚，周二紐約期金下跌13.40美元，收在每盎司1736.30美元。其他貴金屬方面，12月白銀跌0.38美元，為每盎司18.29美元。10月白金跌22.20美元，為每盎司832.10美元。12月鈀金跌42.50美元，為每盎司2087.80美元。