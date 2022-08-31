湖人未來幾年不會進入重建了，可能很多年都不會。老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）在廣播節目SiriusXM NBA Radio受訪時說：「你們都知道在NBA摘冠不容易，沒有明確的公式，但我知道沒有打進季後賽就不可能拿到總冠軍。你可以提供足夠的資源來讓每一年維持有競爭力的隊伍，有些人談論要擺爛個幾年，我爸爸32年來從未做過這種事。」

珍妮巴斯的父親，湖人前老闆傑瑞巴斯（Jerry Buss）1979年買下球隊，他於2013年去世，這段期間湖人僅有兩次沒打進季後賽（1994、2005）。老巴斯去世9年多，湖人至今已經缺席7次季後賽，隊史最爛和次爛的戰績都在這時打出（17勝65負、21勝61負），不過2021年他們又再拿了1冠。

「我爸爸絕不允許讓湖人招牌年復一年沉底，他總是認為球迷投入了時間和金錢到你的球隊，如果你無法提供相應的表現，球迷就會把錢和時間轉移到其他地方。沒人能夠做出摘冠承諾，但總是得先打進季後賽才有機會，所以我想每年讓球隊保持在有競爭力的位置去爭冠。」

上季湖人空有球星卻打不進季後賽，控衛韋斯布魯克（Russell Westbrook）也被罵慘了，但是珍妮巴斯居然對美媒《The Athletic》說：「以我的觀點，韋斯布魯克是我們最好的球員。」記者Sam Amick懷疑自己是否聽錯了，事後他以文字訊息再確認一次，珍妮巴斯果然改口回應：「我應該使用的字眼是持續性，他上季打了78場比賽。」畢竟再厲害的球員，拿了高薪卻沒辦法上場，對球隊也就毫無貢獻可言。