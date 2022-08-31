國民黨桃園市長參選人張善政昨（30）日遭爆研究計畫報告涉嫌抄襲，張則在臉書發表千字長文反擊，直指是選舉抹黑。媒體人「逆風的烏鴉」表示，若照桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬所指控，這是足以讓張一刀斃命的弊案，那雙鄭理論上該去地檢署舉發，且要是綠營不心虛的話，那該告的就該都一起告，讓張「血流成河」才對。

逆風的烏鴉今在臉書發文指出，鄭文燦稱張善政抄襲爭議不只是誠信問題，還涉及拿農委會的委託預算、抄襲農委會的論文，再交給農委會，「這是一個抄襲的循環，最重要的是國庫的錢就這樣不見」。

逆風的烏鴉直言，根據目前鄭文燦、鄭運鵬的說法，這其實就是弊案，張善政和他當年服務的公司用一份抄來的報告，騙了政府5000萬，如果是真的，應足以讓張一槍斃命，何況這是政府標案，現在所有資料都在農委會手上，這麼大的弊案，農委會只要一聲令下，把資料全部調出來，張就吃不完兜著走了。

對此，逆風的烏鴉質疑，他很不解的是，明明可以讓張善政一槍斃命，那鄭文燦和鄭運鵬為何不去地檢署舉發？論文抄襲找學校舉發、採購弊案找檢調舉發，天經地義。故他認真建議雙鄭趕快去舉發，讓張善政選不下去，且還要連農委會和宏碁都一起告，「讓他血流成河啊」。