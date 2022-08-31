中國國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會今天（8月31日）發佈了中國採購經理指數。8月份，製造業採購經理指數為49.4％，比上月上升0.4個百分點；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為52.6％和51.7％，比上月下降1.2和0.8個百分點，繼續位於擴張區間，中國經濟繼續保持恢復發展態勢。

對此，中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行了解讀：

一、製造業採購經理指數有所回升

8月份，製造業PMI回升至49.4％，在調查的21個行業中，有12個行業PMI較上月上升，多數行業景氣水平有所改善。

（一）產需指數一平一升。生產指數為49.8％，與上月持平，新訂單指數為49.2％，高於上月0.7個百分點，兩個指數均繼續位於收縮區間，表明製造業產需恢復力度仍需加強。從行業情況看，受中秋臨近等因素帶動，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶等行業兩個指數均升至55.0％以上較高景氣區間，近期市場需求加快釋放，企業積極備貨；紡織、化學原料及化學製品、非金屬礦物製品等行業兩個指數均低於45.0％，企業產需回落明顯。

（二）價格指數低位回升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為44.3％和44.5％，比上月上升3.9和4.4個百分點，製造業市場價格總體水平降幅收窄。調查結果顯示，本月反映原材料成本高的企業佔比為48.4％，比上月下降2.4個百分點，年內首次低於50.0％，企業成本壓力有所緩解。

（三）大、中型企業PMI有所回升。大型企業PMI為50.5％，比上月上升0.7個百分點，升至擴張區間。中型企業PMI為48.9％，比上月上升0.4個百分點，景氣水平有所改善。小型企業PMI為47.6％，比上月下降0.3個百分點，景氣水平繼續下降，小型企業生產經營壓力較大。

（四）部分重點行業保持擴張。隨著各項促消費政策措施落地生效，消費品行業PMI升至52.3％，高於上月0.9個百分點。裝備製造業和高技術製造業PMI分別為50.9％和50.6％，低於上月0.3和0.9個百分點，仍高於臨界點，行業保持擴張，但步伐有所放緩。

二、非製造業商務活動指數保持擴張

8月份，非製造業商務活動指數為52.6％，比上月下降1.2個百分點，仍高於臨界點，非製造業連續三個月保持恢復性擴張。

（一）服務業恢復有所放緩。8月份，受疫情及高溫天氣等因素影響，服務業商務活動指數降至51.9％，比上月回落0.9個百分點，仍高於臨界點，服務業擴張步伐有所放緩。從行業情況看，住宿、餐飲、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均高於55.0％，相關行業業務總量保持較快增長。同時，房地產、租賃及商務服務、居民服務等行業商務活動指數繼續位於收縮區間，行業市場活躍度下降。從市場預期看，業務活動預期指數為57.6％，低於上月1.2個百分點，仍位於較高景氣區間，其中零售、鐵路運輸、郵政、互聯網軟體及信息技術服務、貨幣金融服務等行業業務活動預期指數均位於60.0％以上高位景氣區間，企業預期比較樂觀。

（二）建築業保持較快擴張。建築業商務活動指數為56.5％，低於上月2.7個百分點，仍位於較高景氣區間，建築業生產活動繼續擴張。從行業情況看，土木工程建築業商務活動指數為57.1％，新訂單指數和業務活動預期指數分別升至55.5％和64.1％，表明基礎設施項目建設保持較快施工進程，市場需求繼續回升，企業對近期發展預期向好。

三、綜合PMI產出指數連續三個月擴張

8月份，綜合PMI產出指數為51.7％，低於上月0.8個百分點，表明我國企業生產經營活動總體延續恢復態勢，但擴張力度有所減弱。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為49.8％和52.6％。