今（31）日傳出前衛生署長楊志良有意以無黨籍參戰高雄市長，並將於9月2日去高市選委會登記。不過，本報記者今求證楊志良，他坦言在國民黨提名柯志恩前，有很多勸進聲，他前陣子確實也遷戶籍到高雄，「我知道我的身體受不了這種折騰」，因此將不會參選。

媒體報導指出，楊志良因為看到柯志恩選情不見起色，因此打算在無黨籍立委高金素梅陪同下，9月2日前往選委會登記。楊志良今被問及此事坦言，身旁有些友人對於高雄選情感到焦慮，在柯志恩提名前曾要他挺身而出。

楊志良透露，他曾悄悄遷戶籍備戰，最後考量已經77歲，又曾罹癌，恐怕身體撐不下去，受不了選舉的折騰，因而打消念頭，「謝謝他們的好意」。

楊志良說，朋友是認為他在高醫講課40多年，也曾在中山大學教了3年，在高雄有淵源及醫界人脈，但這些勸進聲蠻久了，目前自己沒有參選的打算。

楊志良表示，之前國民黨桃園市長提名黨內吵得太難看，因此他才看不下去，不想要有類似事件在高雄上演，最後才跳出來說要參選，但所幸黨最後在和諧情況下，提名柯志恩參選，過程沒有互相攻擊，「這才是一個黨」。

至於會幫柯志恩輔選嗎？楊志良強調，「當然去，為什麼不去」，柯志恩是個人才，也是國民黨提名的參選人，自己樂意幫忙。

對此，國民黨高雄市黨部則說，不清楚，沒聽聞過此事。不過，資深高市議員則說，「不意外」，聽說有人曾勸進楊志良參選高雄市長，近來甚至有藍營基層反映，相當憂心柯志恩帶動不了選情，希望後續柯能拿出「法寶」，在倒數2、3個月讓選情加溫。