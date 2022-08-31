天后王菲和李亞鵬2013年閃電宣告離婚，如今王菲與謝霆鋒復合，李亞鵬也再婚娶小他19歲的世界小姐冠軍「海哈金喜」，兩人日前生下一女。然而對於兩人當年離婚主因仍被大家熱議，最近有八卦媒體報導，王菲和李亞鵬之所以離婚是兩人三觀不同，且李亞鵬可說是「投資黑洞」，至今欠債4000萬人民幣（約1.7億台幣）未還，王菲當年更是主動提出離婚的那方，而當事人暫無回應，不知真偽。

王菲2005年梅開二度嫁給李亞鵬，9年前兩人投下震撼彈，王菲選在13號星期五宣布離婚，以短短16個字宣布情滅：「這一世夫妻緣盡至此，我還好，你也保重」，李亞鵬則回應：「我要的是一個家庭，你卻注定是一個傳奇，懷念十年中所有的美好時光。愛你如初，很遺憾。放手—是我唯一所能為你做的。希望你現在是快樂的，我的高中女生。」並強調兩人財務獨立，離婚後沒有分配財產問題。

財經記者評論李亞鵬投資有如黑洞。（圖／翻攝自吃瓜敲猛的阿飛微博）

據《吃瓜敲猛的阿飛》報導，一名姓張的財經記者透露，離婚是王菲先主動提出的，兩人婚後發現各種價值觀不同，而李亞鵬愛投資，各方面都想參一腳，酒吧、房地產、電視劇李亞鵬都曾參與投資，結果「做一行虧一行」，目前還敗訴欠人4000多萬人民幣未還。傳聞他最近轉行去做直播帶貨，但該記者認為他還是沒有考慮清楚，因為李亞鵬多半的粉絲都是喜歡他過去的戲劇作品，現在一轉眼應該都是3、40歲的女性，但李亞鵬選賣的是茶葉，目標群變成了男性，讓記者認為李亞鵬的生意應該不會太好。

八卦記者談李亞鵬離婚原因。（圖／翻攝自吃瓜敲猛的阿飛微博）

而李亞鵬早年上《魯豫有約》也曾鬆口離婚跟經濟問題有關，李亞鵬說自己事業並非一帆風順，曾有6年沒收入，只能靠借錢和過去拍戲存下的錢過日子，魯豫反問：「6年沒有收入？當時你還要養家餬口，是否有過擔心或是害怕？」沒想到李亞鵬竟脫口：「所以我離婚了。」讓場面一度尷尬，魯豫則跳出緩頰，秒回認為婚姻結束應該主因不只是錢，才草草結束這話題。