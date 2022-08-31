民進黨台北市長參選人陳時中昨宣布「社福政見」，提供新手爸媽坐月子補貼3.6萬元，每年提供6至18歲青年1500元藝遊券。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天酸說，難道坐完月子後，相關的「養」、「住」都不管了嗎？批陳時中煙火式的補貼政策，不管年輕爸媽後續面臨養育、教育、居住問題。

蔣萬安31日公布舉行「永續首都、台北萬安」記者會，公布競選團隊的四位市政最高顧問。被問到陳時中提出的社福政策，蔣萬安說，陳時中要對年輕朋友每個月發1500遊藝券，但估計這個就要4億多元，而陳時中的政策目標是什麼都講不清楚；另外，陳也提出未來提供坐月子的補貼，「但對年輕夫妻來講，難道坐完月子之後，相關的養、住你都不管了嗎？」

蔣萬安強調，反觀他提出相關育兒養育政策，有非常清楚目標，減輕年輕朋友負擔，「催生」、「助養」、「好住」三個層面，他不像陳時中一樣，只是一次性、煙火式的（補貼政策），就不管年輕爸媽後續面臨養育、教育、居住問題。

他表示，生育獎勵從2萬元翻倍變4萬元，不只是鼓勵生育，養兒也提供公托全額補貼，再來，生第二胎符合入住社宅資格，直接入住不用抽籤，租金8折，一整套、連動式的政策，就是希望減輕年輕人在台北生活的負擔，這絕對不是無意義花錢，因為投資下一代就是投資台北。