民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的競選總幹事、立委黃世杰今表示，張善政過去擔任宏碁副總承接農委會5736萬的研究計畫標案，「你是宏碁的副總，你是受僱人」，研究計畫東拼西湊，害宏碁商譽受損，請張善政出面說明5736萬的執行成果。

民進黨立院黨團昨指出，國民黨桃園市長參選人張善政擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，經費5736萬元，報告內容有爭議。

民進黨立院黨團副幹事長黃世杰今進一步指出，張善政過去是宏碁的副總，也是宏碁的受僱人，當時承接農委會研究計畫標案，最後交給政府的研究成果卻複製貼上，很遺憾看到張善政都以推卸責任的方式，牽拖其他人，爽拿5736萬執行的計畫到底怎麼管理的？

黃世杰表示，宏碁是農委會的得標廠商，張善政是宏碁的副總，也是受僱人，作為計畫主持人，承接包案就要忠實履約，現在交出這樣的研究報告，害到宏碁商譽受損，委託辦理計畫的農委會也受害，政府的錢被亂花，全民也是受害者。

黃世杰說，身為主持人，被質疑有瑕疵卻沒有辦法捍衛，只會以訟止謗，濫用司法資源逃避問題，請出來講清楚5736萬到底幫到農民什麼。

民進黨立院黨團副幹事長林靜儀則說，如果研究計畫不必寫來源就可以拿到預算，相信很多做研究的朋友看了都非常不舒服。