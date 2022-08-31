女演員雪若比．狄恩（ Charlbi Dean）來自南非，以模特兒身分出道，之後跨界演戲，今年出演《瘋狂富作用 Triangle of Sadness》獲得坎城影展最高榮譽的「金棕櫚獎」，但驚傳於前(29)天不幸病逝，享年32歲。

據《CNN》報導，雪若比．狄恩是本屆金棕櫚獎得主，她在《瘋狂富作用 Triangle of Sadness》飾演女主角，才剛展露頭角的她，前途一片大好，豈料29日發言人向美國有線電視新聞網證實病逝，透露她是突發急病，至於真正死因則低調不願說明。

雪若比．狄恩今年4月才在IG宣布訂婚喜訊，模特兒男友在第一次初吻的地點向她求婚，甜蜜拍下多張合照，獲得廣大網友祝福，豈料4個月後竟然與愛人天人永隔。

她的第一部電影作品是 2010 年喜劇電影《Spud》，經過長期間的磨練後，才在《瘋狂富作用 Triangle of Sadness》擔任女主角，是迄今為止她所接到最重要的角色，這部電影在坎城電影節獲得好評之後，迪恩在 Instagram 上寫道：「恭喜我們的團隊做到了！！！」並告訴導演魯本·奧斯特倫德(Ruben Ostlund)：「你是最棒的，我永遠感謝你，相信我是你才華中的一部分。」