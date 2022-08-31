大湖私娼寮4月間部分違建被拆後，近日警方又發現疑有人在未拆的違建中進行非法色情交易，日前執搜索票搜索，當場查獲4女2男進行人與人的連結。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中大湖私娼寮又傳人與人連結 警掃黃再逮4女2男

台中北區有80年歷史的「大湖私娼寮」，今年4月間因屢遭居民檢舉，轄區台中市第二分局運用「第三方警政」策略，報請市府拆除近半的違建，未料近日警方又發現還未拆除的違建春風吹又生，經報請搜索票執行搜索，當場查獲4女2男進行人與人的連結，訊後將6人依法裁處，並將屋主王男依妨害風化移送偵辦。

大湖私娼寮長期由租客在內部從事性交易，台中市二分局從2021年查獲10件、67人次，為杜絕不法色情，在今年4月22日間運用第三方警力，經報請都發局稽查後，確認為違章建築且危害將其中4戶私娼寮鏟為平地，未料違建拆一半，剩下的房舍仍持續有有人在從事色情交易。

該分局經多日探訪蒐證後聲請搜索票，於8月3日16時許前往執行搜索，當場帶回4名女服務生及2名男客，並查扣營業所得新台幣1萬2400元及監視器主機、鏡頭、螢幕等贓證物。

經警方瞭解，該處女服務生各以每月3000元之價金，向房東王男承租該處作為性交易場所之用，並分別以新台幣700元至1000元不等之代價提供全套性交易服務。

全案偵訊後，將在場女服務生及男客共6人依社會秩序維護法移請臺中地方法院簡易庭裁處，房東王男則依刑法妨害風化罪，移送臺中地檢署偵辦。

第二分局分局長陳家銘表示，該處仍有擅自搭建違章建築情事，有危害公共安全之虞，已報請市府都市發展局列為優先拆除目標，警方除持續加強蒐證查緝不法外，擴大取締淨化成效，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維市民安居生活。