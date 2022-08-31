中國網路信息中心（CNNIC）今（31）日在北京發佈第50次《中國互聯網發展狀況統計報告》顯示，截至2022年6月，大陸網民規模為10.51億，網路普及率達74.4％，且網路基礎建設全面覆蓋，使用者規模穩步增加。

《報告》顯示，截至2022年6月，大陸短影音的使用者規模增長最為明顯、達9.62億，較2021年12月增長2805萬，占網民整體91.5％；即時通信使用者規模達10.27億，較2021年12月增長2042萬，占網民整體的97.7％。

另外網路新聞使用者規模7.88億，較去年抵成長1698萬，占比75％；網路直播使用者規模7.16億，較去年抵成長1290萬，占比68.1％，同時線上醫療使用者規模達3億，較去年底增長196萬，占比28.5％。

觀察資訊基礎設施建設方面，截至2022年6月，大陸1000Mb光纖網路具備覆蓋超過4億戶家庭能力，已累計建成開通5G基地站185.4萬個，實現「縣縣通5G、村村通寬頻」。

其中100Mbps及以上接入速率的固定網路寬頻接入用戶達5.27億戶，占總用戶數的93.7％。三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端使用者16.39億戶。

根據央視引述該《報告》顯示，在網民規模方面持續穩定增長，較2021年12月新增1919萬，網路普及率較2021年12月提升1.4個百分點。農村地區網路基礎設施建設全面強化，讓現有行政村已實現「村村通寬頻」，推動農村地區網路普及率較2021年12月提升1.2個百分點，達58.8％。

在網路接入環境方面，大陸網民人均每週上網時長為29.5個小時，較2021年12月提升1小時。網民使用手機上網的比例達99.6％；使用台式電腦、筆記型電腦、電視和平板電腦上網的比例分別為33.3％、32.6％、26.7％和27.6％。