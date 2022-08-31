台北市長選戰白熱化！民進黨參選人陳時中31日在28席黨籍議員參選人簇擁下，熱鬧赴選委會登記，現場凍蒜聲不斷，陳延續昨發表社福政見的氣勢，邀集10名爸媽手抱孩子現身支持，展現「溫暖的魄力」，前副總統、陳時中競總主委陳建仁到場助陣時，也帶著眾人齊喊「市長選阿中，議員全壘打！」宣示綠營奪下首都的決心。

陳時中上午9點準時抵達選委會，除陳建仁外，競選總幹事吳思瑤、政策小組總召集人管碧玲、身兼分區總督導的立委高嘉瑜和林昶佐、北市黨部主委張茂楠助陣。不過現場頻傳小插曲，先是期權自救會、金色力量黨在外抗議，又強碰國民黨議員秦慧珠登記，陳時中頻被凍蒜聲打斷談話，還遭藍支持者嗆聲「沒上任就搞特權封大門！」

不過陳時中面不改色繼續致詞，強調走進選委會登記只是一小步，但這步跨出去後就不能停，台北市政也不能停，他要努力走向勝選，要為推動台北市政的建設跟發展，向前跨出一大步，當個「把事做好，台北更好，台灣更好的市長。」

陳時中指出，他已就內湖交通、都更、人口流失及城市老化等停滯不前的議題，提出團隊的見解，讓社會討論跟批評指教，展現負責任的參選態度且回應市民期待，雖然政見不見得完善，但未來將滾動式檢討，待他上任時政策便能趨於成熟。

陳表示，登記參選伴隨更大責任跟承諾，會負起責任做稱職的候選人，提出更多具體政見，爭取市民認同與支持，也承諾在當選之後會用盡全力打破台北的停滯，把參選的政見一一呈現，感謝在場爸媽們帶著各年齡層的孩子來支持，自己備感責任重大。

陳說，台北應該要做世界的台北，首都一定要強化與世界的連結，城市的建設與軟硬體要齊頭並進，吸引更多國家跟台北深度連結與交流，行銷城市特色文化，發展永續綠能，還要做有溫度、溫暖的台北，關懷親子、青年、寵物、教育及弱勢等議題。

隨後陳時中便在陳建仁陪同下上樓登記，恰好秦慧珠人馬也尚在等待資料審核，當綠營喊出「陳時中凍蒜」時，藍營立刻呼聲「蔣萬安凍蒜」，雖然國民黨參選人蔣萬安不在現場，卻有隔空同台較勁的感覺，相當趣味。